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Как Виктория Шелягова, Елизавета Базыкина, Полина Аскери и другие гости провели время на Cosmoscow-2026

Как Виктория Шелягова, Елизавета Базыкина, Полина Аскери и другие гости провели время на Cosmoscow-2026

Виктория Шелягова, Елизавета Базыкина, Полина Аскери и многие другие публичные люди посетили 14-ю Международную ярмарку современного искусства Cosmoscow 2026, которая в эти дни проходит в Москве.

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