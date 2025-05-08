Глава ВГА Харьковской области наградил отличившихся бойцов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в преддверии Дня Победы наградил отличившихся бойцов медалями «За воссоединение Харьковской области с Россией».
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