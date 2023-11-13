На Алтае из-за аномального тепла набухли почки и начали распускаться листья

Из-за плюсовой температуры и дождей у некоторых растений начался вегетативный период На некоторых деревьях и кустарниках в Алтайском крае в середине ноября из-за аномально теплой погоды набухли почки и даже образовались зеленые побеги.
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