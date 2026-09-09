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13 вещей, которые cтоит покупать на размер больше, назвала стилист Ванда Вонг

13 вещей, которые cтоит покупать на размер больше, назвала стилист Ванда Вонг

Раньше производители одежды экономили на нас — шили и платья, и пальто одинаковой ширины и просторности.

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