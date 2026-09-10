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Владимирские новости

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Во Владимире на улице Горького появится платная парковка

Во Владимире на улице Горького появится платная парковка

Стоимость обустройства парковки на улице Горького во Владимире составит 4,2 миллиона рублей, работы включают установку шлагбаумов, видеокамер и другого оборудования.

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