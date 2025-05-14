Чёрное кольцо в небе - блогер вышел в эфир и не поверил своим глазам: "Может кто-нибудь объяснить?"

В небе над Канзасом появилось большое чёрное кольцо неизвестного происхождение. Местный блогер вышел в эфир и не поверил собственным глазам: "Может кто-нибудь объяснить, что это такое?"Странное чёрное кольцо, образовавшееся в небе, заметил житель Боннер-Спрингс (штат Канзас) Фрэнки Камрен, когда ехал на мотоцикле по шоссе.