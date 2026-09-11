Исследователь купил 6 ТБ данных Anthropic Claude с китайского LLM-маршрутизатора и нашел ключи для доступа к Xiaomi, Huawei и госучреждениям

Через ИИ-роутеры могут утекать SSH-ключи, токены и другие секретные данные ИИ-роутеры, которые распределяют запросы пользователей между различными языковыми моделями, могут стать серьезным источником утечек конфиденциальной информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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