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Исследователь купил 6 ТБ данных Anthropic Claude с китайского LLM-маршрутизатора и нашел ключи для доступа к Xiaomi, Huawei и госучреждениям

Исследователь купил 6 ТБ данных Anthropic Claude с китайского LLM-маршрутизатора и нашел ключи для доступа к Xiaomi, Huawei и госучреждениям

Через ИИ-роутеры могут утекать SSH-ключи, токены и другие секретные данные ИИ-роутеры, которые распределяют запросы пользователей между различными языковыми моделями, могут стать серьезным источником утечек конфиденциальной информации.

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