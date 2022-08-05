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«Кристал Пэлас» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Арсенал» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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