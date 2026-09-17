Биатлонист Черезов о смерти Чепикова: большая трагедия для всего спорта

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов назвал большой потерей смерть двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова, передает RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Верховный муфтий ...
- Ульянов иронично ...
- ХЛ Ульянов иронично ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым