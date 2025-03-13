«Алмаз-Антей» перешел с электромобилей E-Neva на грузовики БАЗ

Команду, которая разрабатывала электромобиль Е-Neva перебросили на производство гражданских грузовиков БАЗ, заявил заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО „Алмаз — Антей“, генеральный директор АО „Обуховский завод“ Михаил Подвязников 13 марта в комментарии РИА „Новости“.
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