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Геронтолог Новоселов посоветовал поддерживать мышцы, память и финансовую устойчивость для продления жизни

Геронтолог Новоселов посоветовал поддерживать мышцы, память и финансовую устойчивость для продления жизни

Врач-гериатр Валерий Новоселов посоветовал для продления активной жизни развивать физические и когнитивные возможности, а также создавать финансовую подушку, передает радиостанция «Говорит Москва» .

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