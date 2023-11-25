Украине нужны три победы, — Зеленский

Дмитрий Гурин

С 1-й победой частично в пролете из-за "временного бюджета" и с учетом что Израиль для США намного более важен чем уже пахнущая тухлятиной, к сожалению в прямом смысле слова Украина. Со 2-й ..... УРЯЯЯЯЯ Украина победила. Ну как же ЕС не сделать хоть вид падения экономики России. С 3-й победой точно в пролете. Итог боя 1,5/3,0 и это уже победа....... Пиррова.