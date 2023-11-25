Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Ещё одной сволочью стало меньше! Браво!Армией России на ...
  • Дмитрий Гурин
    Сколько там Армения заплатила заранее, странный подход с в международной практике официальных продаж оружия, гос тайн...Пашинян обвинил Р...
  • Дмитрий Гурин
    С 1-й победой частично в пролете из-за "временного бюджета" и с учетом что Израиль для США намного более важен чем уж...Украине нужны три...

Украине нужны три победы, — Зеленский

Украине нужны три победы, — Зеленский

Украине нужны три победы, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, который прибыл на переговоры к нему в Киев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Boris Borisov
Они уже победили !!!  Победа  над Разумом , Победа  над Совестью  и победа  над Здравым  Смыслом !
Ответить
8 час.
Дмитрий Гурин
С 1-й победой частично в пролете из-за &quot;временного бюджета&quot; и с учетом что Израиль для США намного более важен чем уже пахнущая тухлятиной, к сожалению в прямом смысле слова Украина. Со 2-й ..... УРЯЯЯЯЯ Украина победила. Ну как же ЕС не сделать хоть вид падения экономики России. С 3-й победой точно в пролете. Итог боя 1,5/3,0 и это уже победа....... Пиррова.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх