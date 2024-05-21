Больницу Лабытнанги возглавила главврач из другого региона

В Лабытнангской городской больнице назначили главврача – Алину Латыпову. Она приехала на Ямал из республики Башкортостан, где четыре года возглавляла Чекмагушевскую центральную районную больницу, пояснили в департаменте здравоохранения округа.
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