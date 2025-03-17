Госавтоинспекция: на 67-м и 75-м км МКАД произошло два крупных ДТП

Утром на МКАД произошло два крупных ДТП. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции. Сначала на внешней стороне 75-го километра кольцевой автодороги столкнулись четыре автомобиля, в результате чего травмы различной степени тяжести получил несовершеннолетний пассажир.