Чемпион мира по ММА о перспективах Жумабекова: «Ему надо понять, чего он хочет в своей карьере»

Пятикратный чемпион мира по ММА, черный пояс по джиу-джитсу Айдар Махметов сделал прогноз на бой-возвращение экс-чемпиона Naiza в легчайшем весе Жумана Жумабекова, в котором он встретится с соотечественником Нурбеком Отаром: «Жуман уже давно дерется в профи, выступал во многих лигах мира — Naiza, Fight Night, M-1 и даже бился в Brave.
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