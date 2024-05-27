Китайский BYD стал фаворитом в тендере лондонских даблдекеров

Культовым двухэтажным транспортом наверняка станет электробус BD11, считает портал CarNewsChina. Преимущество BYD — цена: британские журналисты выяснили, что электробус китайской марки на 20 процентов дешевле конкурентов из Соединённого Королевства и стоит 400 000 фунтов стерлингов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии