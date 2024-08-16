Китай готов сотрудничать с Бразилией для содействия созданию китайско-бразильского сообщества единой судьбы -- Си Цзиньпин

Пекин, 15 августа /Синьхуа/ -- Китай готов сотрудничать с Бразилией, чтобы использовать 50-летие установления дипломатических отношений в качестве новой отправной точки для совместного содействия созданию китайско-бразильского сообщества единой судьбы, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.
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