Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китай готов сотрудничать с Бразилией для содействия созданию китайско-бразильского сообщества единой судьбы -- Си Цзиньпин

Пекин, 15 августа /Синьхуа/ -- Китай готов сотрудничать с Бразилией, чтобы использовать 50-летие установления дипломатических отношений в качестве новой отправной точки для совместного содействия созданию китайско-бразильского сообщества единой судьбы, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх