Арку, посвященную ракетной дивизии, вернут на въезд в микрорайон Зеленый после восстановления

Депутат Думы Иркутска Антонина Корочкина сообщила, что сейчас на въезде в микрорайоне Зеленый делают благоустройство, которое было нарушено после прокладки «Байкальской Энергетической Компанией» новых сетей теплоснабжения.
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