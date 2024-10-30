В Омске предложили фиолетовый хлеб, имеющий выраженные полезные свойства

Омский аграрный университет им. Столыпина с гордостью представил миру революционный сорт фиолетовой пшеницы, богатый «фруктовыми» свойствами! Этот уникальный злак содержит большое количество антоцианов — натуральных антиоксидантов, которые придают ему необычный фиолетовый цвет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии