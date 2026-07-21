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«ЮВиС» через ФАС добилась отмены итогов конкурса на новый этап ОЭЗ «Нягань», где впервые появились конкуренты

«ЮВиС» через ФАС добилась отмены итогов конкурса на новый этап ОЭЗ «Нягань», где впервые появились конкуренты

Строительная компания «ЮВиС», которая с 2023 года занимается подготовкой инфраструктуры Особой экономической зоны «Нягань», через Федеральную антимонопольную службу добилась отмены итогов открытого конкурса на выполнение нового этапа работ по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры для инвестиционного проекта «Промышленная площадка г.

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