«ЮВиС» через ФАС добилась отмены итогов конкурса на новый этап ОЭЗ «Нягань», где впервые появились конкуренты

Строительная компания «ЮВиС», которая с 2023 года занимается подготовкой инфраструктуры Особой экономической зоны «Нягань», через Федеральную антимонопольную службу добилась отмены итогов открытого конкурса на выполнение нового этапа работ по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры для инвестиционного проекта «Промышленная площадка г.
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