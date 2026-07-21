«ЮВиС» через ФАС добилась отмены итогов конкурса на новый этап ОЭЗ «Нягань», где впервые появились конкуренты

Строительная компания «ЮВиС», которая с 2023 года занимается подготовкой инфраструктуры Особой экономической зоны «Нягань», через Федеральную антимонопольную службу добилась отмены итогов открытого конкурса на выполнение нового этапа работ по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры для инвестиционного проекта «Промышленная площадка г.