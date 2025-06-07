Ян Лисневский: "Власти боятся слышать мнение без фильтра" 

В Молдове государство всё чаще борется не с ложью, а с теми, кто говорит вне сценария. Такое мнение выразил социолог и политтехнолог Ян Лисневский, рассказав, зачем государство хочет регулировать, кто прав, а кто - лжёт.
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