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Военное обозрение

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32 года без СССР: итоги реформ – где мы находимся и куда идем

32 года без СССР: итоги реформ – где мы находимся и куда идем

С декабря 1991 года страна пошла по пути либеральных реформ. Посмотрим же – где мы находимся и куда идем? Суть нашего государства по-прежнему определяет наследие Гайдара: меняются лишь цены на нефть и отношения с Западом.

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