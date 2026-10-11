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Почему в офисе смех приветствуется, а крики вызывают раздражение: секреты этикета в звуках

Почему в офисе смех приветствуется, а крики вызывают раздражение: секреты этикета в звуках

Представьте: вы сидите на рабочем совещании, и рядом кто-то громко смеётся. Это нормально. А если кто-то вздыхает или вскрикивает от удивления? Тоже приемлемо.

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