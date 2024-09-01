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Депутат Рады предупредил украинцев, к чему приведёт обвал фронта в ДНР

Депутат Рады предупредил украинцев, к чему приведёт обвал фронта в ДНР

Дубинский не исключил, что у России в скором времени появится открытая дорога на Днепропетровскую областьДепутат Верховной рады Украины Александр Дубинский написал в своём телеграм-канале, что если ВСУ планировали атаку на Курскую область для отвлечения внимания России от Донецкого фронта, то этой цели добиться не удалось.

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Комментарии
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Eduard
Нельзя украсть СВОЁ!
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15 час.
Eduard
Давно пора.Чечню воевали,теперь это наш союзник!
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15 час.
Eduard
Так переживает,словно Украину выкупил,или подарил ей землю которую Россия забирает.Украина почти подарена Западу,она и так СЕБЕ не принадлежит!
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15 час.

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