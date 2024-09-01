Депутат Рады предупредил украинцев, к чему приведёт обвал фронта в ДНР

Дубинский не исключил, что у России в скором времени появится открытая дорога на Днепропетровскую областьДепутат Верховной рады Украины Александр Дубинский написал в своём телеграм-канале, что если ВСУ планировали атаку на Курскую область для отвлечения внимания России от Донецкого фронта, то этой цели добиться не удалось.