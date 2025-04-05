В США средства для размещения мигрантов направят на их депортацию

Возможность использования финансирования, выделенного на размещение мигрантов на территории США, для обеспечения соблюдения иммиграционного законодательства, то есть для депортаций, рассматривают чиновники министерства внутренней безопасности США, сообщил 4 апреля сайт Breitbart News.
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