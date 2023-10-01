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Делегация Никарагуа провела ряд встреч в России

Делегация Никарагуа провела ряд встреч в России

Серию встреч с представителями Российской Федерации провела делегация депутатов и министров Республики Никарагуа 30 сентября в Москве в рамках Парламентского форума Россия-Латинская Америка, сообщает Prensa Latina.

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