Овечкин вышел на 36-е место по количеству матчей в НХЛ в истории

Александр Овечкин догнал по количеству проведенных матчей в НХЛ Алана Макинниса. В ночь на 29 марта в Торонто прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
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