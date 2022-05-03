Самые актуальные цвета маникюра весны и лета назвала специалист по красоте

О том, какой маникюр будет в тренде этой весной и летом, рассказала специалист. Основательница сети салонов красоты в Москве Ирина Голубовская поделилась, что особенно модным будет красить ногти в кислотные оттенки или светоотражающим лаком.
О том, какой маникюр будет в тренде этой весной и летом, рассказала специалист. Основательница сети салонов красоты в Москве Ирина Голубовская поделилась, что особенно модным будет красить ногти в кислотные оттенки или светоотражающим лаком.
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