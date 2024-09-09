Алексей Кортнев о смерти Маслякова: Мы живем в эпоху пост-КВН

Музыкант Алексей Кортнев: КВН и Масляков оказали большое влияние на культуру Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, участвовавший в команде КВН МГУ в 1987–1988 годах, подчеркнул огромное влияние КВН и Александра Маслякова на современную российскую культуру.
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