Нападавшие на прохожих в российском городе подростки предстанут перед судом

СК завершил дело подростков из «азербайджанской мафии» о нападениях в Петербурге В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела группы подростков, именовавших себя участниками «азербайджанской мафии» и нападавших на прохожих на улицах города.
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