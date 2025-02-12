Белый дом не пустил журналиста AP на церемонию к Трампу

Пейс: Белый дом не допустил журналиста AP на церемонию подписания указов Трампом Белый дом не допустил журналиста американского информагентства Associated Press (AP) на церемонию подписания исполнительных указов американским лидером Дональдом Трампом.
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