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Белый дом не пустил журналиста AP на церемонию к Трампу

Белый дом не пустил журналиста AP на церемонию к Трампу

Пейс: Белый дом не допустил журналиста AP на церемонию подписания указов Трампом Белый дом не допустил журналиста американского информагентства Associated Press (AP) на церемонию подписания исполнительных указов американским лидером Дональдом Трампом.

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