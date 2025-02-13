“Альтернативу” вызывали?

Экс-кандидат в президенты и бывший генпрокурор Александр Стояногло, партия Национальное альтернативное движение (MAN) Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдовы Иона Кику и партия коллективного действия “Гражданский конгресс” в лице Марка Ткачука официально оформили создание политического блока “Альтернатива”, в рамках которого они пойдут на парламентские выборы.
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