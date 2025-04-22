Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Свежие комментарии

Почему я не люблю госпожу Милявскую

Почему я не люблю госпожу Милявскую

"Не любишь да и не люби" - скажут многие. Я с этим, бесспорно, соглашусь. Но так как это всё-таки мой канал, я возьму на себя наглость немного порассуждать, почему именно у меня такое отношение к этой даме.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Какой  талант петь  под  фанеру?  У вас  с головой  всё  в порядке?
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12 час.
Elena Dmitrieva
Вы это зачем написали? Если вы россиянка, и вас не задели высказывания этой разожравшейся в России бандеровки, то вы ничем не лучше ее. А, если вы из страны кастрюль, то вашего мнения никто не спрашивал.
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11 час.
Владимир Петров
Никогда мне не нравилась тётка. Ничем. Всегда удивлялся, как такие существа кишат на российской эстраде. Кто их вытягивает? Кто готов за них платить? Ну, ведь, нули...
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8 час.
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