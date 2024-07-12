Компания Vivo расширила линейку смартфонов серии Neo9

Компания Vivo расширила ассортимент своих смартфонов серии Neo9, представив новую модель Neo9S Pro+. Новинка отличается от предыдущей версии использованием процессора Qualcomm Snapdragon 8 поколения 3 вместо MediaTek Dimension 9300+, который был у модели Neo9S Pro.
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