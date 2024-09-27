В России уничтожен чемпион Украины по ММА: Спортсмен затесался в ВСУ

Русские военные уничтожили в Курской области группу спецназа ГУР и чемпиона Украины по ММА. В курской области ликвидировали националиста, чемпиона Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назария Гаврильца.
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