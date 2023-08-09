В Анапе мать-одиночка зарезала трехмесячного сына и попыталась покончить с собой

Весной девушку привлекли к ответственности за сбыт наркотиков, но предоставили отсрочку от наказания из-за беременностиВ Анапе 20-летняя девушка убила своего трехмесячного сына, ударив его ножом в грудь, после чего попыталась покончить с собой.