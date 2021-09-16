Картина Дня

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СМИ: Франция отменила совместный с США праздник

СМИ: Франция отменила совместный с США праздник

Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами, сообщила газета New York Times.

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