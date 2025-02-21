На выплаты потерявшим жилье курянам выделили около 40 миллиардов рублей

Мишустин: Допвыплаты станут подспорьем для пострадавших жителей Курской области Кабмин в считаные дни отработал поручение президента РФ Владимира Путина о дополнительных выплатах жителям Курской области, утратившим имущество в результате боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии