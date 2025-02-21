FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 872 подписчика

На выплаты потерявшим жилье курянам выделили около 40 миллиардов рублей

На выплаты потерявшим жилье курянам выделили около 40 миллиардов рублей

Мишустин: Допвыплаты станут подспорьем для пострадавших жителей Курской области Кабмин в считаные дни отработал поручение президента РФ Владимира Путина о дополнительных выплатах жителям Курской области, утратившим имущество в результате боевых действий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх