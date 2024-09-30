«Очень мало женщин, которые могут принять», — Калашникова заявила, что произошло в браке SHAMAN до развода

Вопрос личной жизни артистов — это всегда нечто абстрактное и размытое. Если в жизни обычных людей находится время на брак (а для кого-то он и вовсе является смыслом существования), то у людей сцены все происходит иначе.
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