Правительство Мали добилось от Barrick Gold выплаты в 438 млн долларов Канадская горнодобывающая корпорация выплатит в бюджет Мали 438 млн долларов в качестве налоговой неустойки.
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Правительство Мали добилось от Barrick Gold выплаты в 438 млн долларов Канадская горнодобывающая корпорация выплатит в бюджет Мали 438 млн долларов в качестве налоговой неустойки.
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