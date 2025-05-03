Депутат объяснил, что значит фраза «подогрев ХВС для ГВС» в платежке

В квитанциях за ЖКХ строчка о горячей воде может называться «горячее водоснабжение» или «подогрев ХВС для ГВС», это зависит от способа попадания горячей воды в многоквартирный дом (МКД), рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов .
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