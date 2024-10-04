5 октября – День сотрудников уголовного розыска МВД России

Сегодня подразделения уголовного розыска отмечают 106-ю годовщину со дня образования. В 1918 году постановлением коллегии Народного Комиссариата внутренних дел РСФСР создано Центральное управление уголовного розыска - Центророзыск, а в большинстве городов при местных органах милиции - специальные подразделения для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом.