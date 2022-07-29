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«Аталанта» купила за 15 млн евро вингера «Лейпцига» и Нигерии Лукмана (Фабрицио Романо)

Вингер «РБ Лейпциг» Адемола Лукман продолжит карьеру в итальянской Серии А. «Аталанта» купила 24-летнего игрока сборной Нигерии за 15 млн евро, включая бонусы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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