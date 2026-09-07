Китай входит через ангар: что Россия теряет в Узбекистане

На узбекских аэродромах появились китайские истребители, и привычная геополитическая оптика немедленно потребовала определить победителя и проигравшего.
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