Россиян предупредили, какие болезни могут обостряться после майских праздников

Опрошенные RT врачи рассказали, какие болезни могут обостряться после майских праздников. Соруководитель направления «Превентивная медицина» рынка НТИ «Хелснет», кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, что болезни, с которыми люди сталкиваются после майских праздников, можно поделить на три категории: проблемы с ЖКТ, сердечно-сосудистой системой и травмы.