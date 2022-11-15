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На Польшу упали, предположительно, две украинские ракеты С-300. Есть жертвы

На Польшу упали, предположительно, две украинские ракеты С-300. Есть жертвы

Украинские ракеты С-300 упали на территории Люблинского воеводства на границе с Украиной. В результате взрывов погибли два человека, сообщает радио ZET.

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