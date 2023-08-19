Военное обозрение

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В Верховной раде Украины предложили принять постановление о недопустимости территориальных уступок

В Верховной раде Украины предложили принять постановление о недопустимости территориальных уступок

Большая группа украинских депутатов от разных фракций внесла в свой парламент новый документ. В Верховной раде Украины инициаторы этого проекта предложили принять постановление о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины.

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