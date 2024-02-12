Специалистами Тверской МВЛ установлены факты фальсификации состава молочных продуктов

В лабораторию в рамках государственного пищевого мониторинга поступили образцы произведенных на предприятиях Московской области сливочных масел «Традиционное 82,5%» (3 пробы) и «Деревенское 62,0%» (1 образец).
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