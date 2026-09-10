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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» за 125 млн рублей купил Титкова у «Балтики»: «Коля, добро пожаловать домой! »

«Локомотив» объявил о трансфере полузащитника Николая Титкова. Сообщалось , что сделка обойдется в 125 млн рублей, а зарплата игрока составит 4,5 млн рублей в месяц.

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