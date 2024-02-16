Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Появятся новые возможности для жителей и регионов По информации мэра Москвы Сергея Собянина, строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) «Санкт-Петербург — Москва» будет способствовать улучшению жизни более чем 30 миллионов россиян, проживающих в регионах, через которые пройдет новая железная дорога.
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